رئيس بايرن يكشف موقفه من ناجلزمان ويتحدث عن قمة دورتموند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

رغم البداية المحبطة بشكل جزئي للموسم الحالي من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، لايزال هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ يرى أن جوليان ناجلسمان هو الرجل المناسب لمنصب المدير الفني.

وقال هاينر لصحيفة "مونشنر ميركر" اليوم الجمعة "في النادي نحن على قناعة بأنه الرجل المناسب بالنسبة لنا وأنه يسير في الطريق الصحيح".

وقبل فترة التوقف الدولي في سبتمبر، لم يذق بايرن طعم الفوز في 4 مباريات بالدوري، وأشار هاينر إلى أنها ربما "الفترة الأصعب" لناجلسمان منذ انضمامه للفريق في 2021.

وأوضح هاينر أن مباراة القمة أمام بوروسيا دورتموند غدا السبت "ستكون أكثر إثارة بعض الشي" مقارنة بالمباريات الاعتيادية بين فرق القمة.

وفي الوقت الذي يحتل فيه النادي البافاري المركز الثالث بجدول ترتيب البوندسليجا برصيد 15 نقطة، يأتي دورتموند في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط.

وقال هاينر "الفريقان لا يرغبان في التواجد بالمركز الثالث أو الرابع نريد أن نتقدم للأمام".

ودافع هاينر عن شراكة ناديه مع قطر، الدولة المستضيفة لكأس العالم، مشيرا إلى أن العلاقة ينبغي أن تستند إلى "التبادل والحوار"، مضيفا "ما الذي سيتحسن من خلال المقاطعة؟".

ويرتبط بايرن ميونيخ بعقد رعاية مع الخطوط الجوية القطرية، واعتاد النادي البافاري على إقامة معسكره الشتوي في قطر.