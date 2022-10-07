مازن مرزوق: الكرة في مصر تدار بـ"الاحتواء".. وخففت عقوبة عمرو زكي بعد ضغط المسؤولين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق أنه تم تغيير عقوبة أصدرها على عمرو زكي أثناء لعبه في الزمالك، مشيرًا أن اتحادات الكرة تسير "بالاحتواء".

وأكد مرزوق خلال استضافته في "الخليج 365" إن هناك عقوبة وحيدة أصدرها وتراجع بها وكانت على عمرو زكي.

وأضاف مرزوق: "عمرو زكي قال لفظ لم يسمع، ولكنه ظهر في الفيديو وأصدرت عقوبة قوية عليه، ولكن اتحاد الكرة أصر على تخفيف العقوبة، وأنا وافقت".

وأكمل مرزوق: "اتحادات الكرة في مصر تسير بالاحتواء مع رؤساء الأندية، وهذا لا يصح، ولابد أن يصبح اتحاد الكرة أقوى من الأندية".