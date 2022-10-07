الأهلي: حالة بيرسي تاو تتحسن بشكل كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف الجهاز الطبي للأهلي أن حالة بيرسي تاو، نجم الفريق، تحسنت بشكل كبير، مشيرًا إلى أن اللاعب الجنوب أفريقي سيجري قياسات عضلية لتحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق.

ويغيب بيرسي تاو عن صفوف الأهلي بسبب إصابة عضلية منذ أواخر الموسم الماضي، حيث يخضع المحترف الجنوب أفريقي لفترة تأهيل.

ولم يسافر بيرسي تاو مع بعثة الأهلي المتواجدة في تونس، استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي للأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي اليوم الجمعة أن بيرسي تاو يخضع لقياسات عضلية عقب عودة بعثة الفريق من تونس لتحديد فرص مشاركته في التدريبات الجماعية بعدما ينتهي من تنفيذ البرنامج التأهيلي.

وأضاف "على ضوء القياسات البدنية سوف يتحدد موعد انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية".

وأشار الجهاز الطبي إلى تحسن حالة بيرسي تاو بشكل كبير، بعد تعافيه من إصابته العضلية خلال الفترة الماضية، حيث قطع مرحلة كبيرة من البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.