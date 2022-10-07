الامارات | الإصابة تحرم منتخب البرتغال من خدمات مهاجمه في مونديال 2022

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ولفرهامبتون الإنكليزي لكرة القدم اليوم أن مهاجمه الدولي البرتغالي بيدرو نيتو سيخضع لجراحة في الكاحل ستحرمه من المشاركة في مونديال قطر المقرر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وأصيب الجناح البالغ من العمر 22 عاماً في المباراة التي خسرها فريقه أمام وست هام يونايتد صفر-2 السبت في الدوري. وقال ولفرهامبتون في بيان "إنه يعاني من إصابة في الرباط الجانبي".

وأضاف "بعد إجراء فحص شامل ورأي طبيب متخصص هذا الأسبوع، تقرر خضوعه لعملية جراحية. هذا يعني أنه للأسف لن يتعافى للمشاركة في كأس العالم".

وسبق لنيتو (3 مباريات دولية منذ نوفمبر 2020) الذي يلعب أساسياً في تشكيلة ولفرهامبتون منذ بداية الموسم، المعاناة من إصابة خطيرة في الركبة في أبريل 2021 وابتعد عن الملاعب لمدة عشرة أشهر. ووجه مدرب البرتغال فرناندو سانتوس الدعوة إلى نيتو الشهر الماضي للمباراتين ضد تشيكيا وإسبانيا في الجولتين الأخيرتين لدوري الأمم الأوروبية، لكنه لم يشارك فيهما.