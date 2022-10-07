موعد مباراة ليفربول وأرسنال في قمة الدوري الإنجليزي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف أرسنال، نظيره ليفربول، المحترف بصفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في الخامسة والنصف مساء الأحد، ٩ أكتوبر، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

يحتل ليفربول، وصيف النسخة الماضية، المركز التاسع في ترتيب الدورى الإنجليزى حاليًّا برصيد ١٠ نقاط.

فيما يأتي أرسنال في المركز الأول برصيد ٢١ نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب عل التشكيل التالي..

التشكيل | 4-3-3

أليسون

تسيميكاس- ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

ألكانترا - فابينيو - هندرسون

دياز - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل أرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمي: رامسديل

الدفاع: ساليبا، جابرييل ماجالهايس، زينشينكو، وايت

خط الوسط: بارتي، تشاكا، أوديجارد

الهجوم: مارتينيلي، ساكا، خيسوس.

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١