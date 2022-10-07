شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يصعد لنهائى أفريقيا للمرة الثالثة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق الأهلى لنهائى دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي فى مثل هذا اليوم 7 أكتوبر 2007، حينما فاز المارد الأحمر على الاتحاد الليبي فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بهدف دون رد، بعدما حول مدافع الاتحاد الليبي أسامة الحمادى كرة عماد متعب إلى شباك فريقه فى الدقيقة 22 باستاد القاهرة.

أدار المباراة الغاني أليكس كوتي وتأهل الأهلي للمرة الثالثة على التوالي إلى نهائي البطولة، لسابق تعادلهما سلبيا فى الذهاب، والتقى النجم الساحلي مجددا بعد غياب عاما في المباراة النهائية.

جاء تشكيل الأهلي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه في إياب نصف النهائي مكونا من :عصام الحضري، عماد النحاس، شادي محمد عبدالفتاح "كابتن الفريق"، أحمد السيد، محمد بركات (حسن مصطفي)، حسام عاشور، التونسي أنيس بوجلبان، الأنجولي جلبرتو، محمد أبوتريكة (وائل جمعة)، عماد متعب (رضا الويشي)، الأنجولي أمادو فلافيو.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.