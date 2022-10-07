شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الجديدة تظهر فى تدريبات فيوتشر استعدادا لمواجهة بطل سيراليون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على ماهر، المدير الفني لفريق فيواشر، على اصطحاب الصفقات الجديدة التى أبرمها النادى خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وفى مقدمتهم مهند لاشين وأحمد يحيى، إلى ليبيريا استعداداً لمواجهة كالون إف سي فى مباراة ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام الأحد المقبل.

وجاء تواجد الصفقات الجديدة من أجل إدخال اللاعبين فى أجواء المنافسة بشكل سريع، واكتساب الخبرات مع الفريق..

وأكد محمد عبد الكريم، المدرب العام لفريق نادي فيوتشر، أن ناديه يواجه أزمة قبل لقائه الأفريقي المقبل أمام كالون السيراليوني، موضحا أن ملعب مباراة كالون أرضيته سيئة للغاية وهو من النجيل الصناعي.

وفى السياق ذاته، تأكدت جاهزية محمد رضا بوبو لاعب وسط فيوتشر للمباراة المقبلة، بعد تعافيه من إصابة الكدمة في السمانة والتي تعرض لها خلال مشاركته في إياب الدور التمهيدي الأول أمام بول الأغندي والتي انتهت بفوز فيوتشر بهدف نظيف، وكان فيوتشر قد تأهل إلى دور الـ 32 بعد تخطيه بول الأوغندي بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور الـ 64.

من ناحية أخرى، أعلن نادي كولورادو سبرينجس الأمريكي، عبر موقعه الرسمي عن انتقال مهاجمه الغيني حاجي باري إلى فريق فيوتشر بداية من الموسم المقبل، وذلك في إطار خطة فيوتشر لدعم صفوفه، ويشارك كولورادو سبرينجس في دوري الدرجة الثانية الأمريكي وخاض حاجى بارى صاحب الـ29 عاما 187 مباراة سجل خلالها 84 وصنع 22، كما أكد النادي في بيانه، أن قيمة الصفقة الرسمية لن يتم الإفصاح عنها، وذلك طبقا لقوانين الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ولكنها الصفقة الأعلى تاريخيا.