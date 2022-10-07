شكرا لقرائتكم خبر عن «جوردو» يحاضر «رجال يد الأهلي» قبل مواجهة الزمالك فى نصف نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد دانيال جوردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين ظهر اليوم، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية والمقامة حالياً في تونس.

ويركز الجهاز الفني خلال المحاضرة على وضع اللمسات الأخيرة على خطة «رجال يد الأهلي» قبل مواجهة نصف النهائي، والتى يسعى خلالها رجال الفريق لمواصلة مشواره فى البطولة وحجز مقعد في المباراة النهائية.

ويقدم «رجال يد الأهلي» مستويات مميزة في بطولة إفريقيا المقامة حالياً في تونس بتحقيق الفوز في جميع مبارياته في طريقه إلى نصف النهائي.

ويواجه الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي الزمالك اليوم الجمعة في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية على صالة الحمامات في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويسعى «رجال يد الأهلي» لمواصلة نتائجهم المميزة في البطولة وحجز مكان في النهائي في مشوار تحقيق اللقب الأفريقى للمرة السادسة في تاريخ النادي.