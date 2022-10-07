شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يعود من الصين غداً بعد إنجاز دور الـ16 ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب تنس الطاولة بعد انتهاء المشاركة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت في الفترة من 31 سبتمبر حتى 5 أكتوبر الماضي. وحقق رجال الطاولة إنجازا بالتأهل لدور الـ16 لأول مرة فى تاريخ المنتخب المصرى بعد التغلب على التشيك بنتيجة 3 / 1، ومن قبله الفوز على السعودية بنتيجة 3 / 0 وكندا بنفس النتيجة، بينما خسر من كوريا 4 / 1 قبل أن يفوز على التشيك وقى النهاية وداع البطولة أمام هونج كونج.

ويضم منتخب الرجال محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى، بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز

ويضم منتخب السيدات دينا مشرف ومريم الهضيبى ويسرا حلمى وهنا جودة.