شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلي بفندق الإقامة فى تونس استعداداً لاتحاد المنستيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليومالجمعة، داخل فندق الإقامة، وذلك ضمن جلساته مع اللاعبين؛ لشرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة الاتحاد المنستيري المقرر لها الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ـ الثالثة بتوقيت تونس على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير.

المدير الفني للأهلى عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل ملعب المرادي قبل المران الأول الذي خاضه الأهلي صباح اليوم.

وكان الأهلي قد استعد لمباراة الاتحاد المنستيري من خلال إقامة معسكر استمر لمدة أسبوعين في القاهرة خاض خلاله الفريق تدريباته على فترتين لرفع المعدل البدني. واشتملت فترة الإعداد، خوض ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وفاز الفريق بخمسة أهداف مقابل هدف، كما فاز على أسوان بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل سلبيا أمام طلائع الجيش في ختام تجاربه الودية.