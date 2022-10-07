شكرا لقرائتكم خبر عن «رجال يد الأهلي» يجرى تدريبات بدنية خفيفة فى الفندق استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي تدريبات بدنية خفيفة صباح اليوم داخل فندق إقامة الفريق في مدينة الحمامات. ويقدم «رجال يد الأهلي» مستويات مميزة فى بطولة أفريقيا المقامة حالياً فى تونس، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته ليتأهل لنصف نهائي.

ويواجه الفريق الأول لكرة اليد للرجال بالنادي الأهلي نظيره الزمالك اليوم، الجمعة، فى نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية على صالة الحمامات في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.

ويسعى «رجال يد الأهلي» لمواصلة نتائجه المميزة في البطولة وحجز مكان فى النهائي في مشوار تحقيق اللقب الأفريقي للمرة السادسة في تاريخ النادي.

من جهته عقد دانيال جوردو، المدير الفني لفريق رجال يد الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين للحديث عن مباراة نصف النهائي ووضع اللمسات الأخيرة على خطة الفريق في المباراة.



وكان «رجال يد الأهلي» قد حجز مكانه في نصف النهائي بعد الفوز على ريد ستار الإيفواري في ربع النهائي أمس الخميس.