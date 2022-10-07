شكرا لقرائتكم خبر عن نجم باريس سان جيرمان السابق: ذهبت لطبيب نفسي بسبب ريمونتادا برشلونة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم الأوروجوياني إيدنسون كافاني لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن كواليس الريمونتادا الشهيرة لفريق برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عام 2017 والتي شهدت عودة برشلونة بعد الخسارة 4-0 في الذهاب لفوز 6-1 في العودة.

وقال كافاني في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكتالونية:"لم اذهب من قبل لطبيب نفسي، ولكن بعد الريمونتادا الخاصة ببرشلونة ضد باريس سان جيرمان تسببت في أن أذهب لطبيب نفسي لمعالجة الأمر".

وأضاف: "الأمر كان صعبا علي كثيرا وتأثرت للغاية، كانت هناك أشياء أثقلت كاهلي وكان يجب علي الذهاب لطبيب نفسي".

كافاني يتحدث عن ريمونتادا برشلونة

وأكمل:"في ظرف 5 دقائق تغيرت الأمور وأنقلبت الموازين داخل الملعب وكانت ضربة كبيرة لنا، لا يمكن السيطرة على ما حدث".

كافاني يتحدث عن مشواره مع فالنسيا المقبل

وأختتم كافاني حديثه عن مشواره الحالي مع فالنسيا قائلا: "إنه فريق جديد مع زلاء لا أعرفهم، لذلك يجب علي الحصول على بعض الوقت من أجل الإنسجام، أنا أحب التحديات وبالتأكيد سأقاتل من أجل اللعب مع الفريق الإسباني".