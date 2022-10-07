باللون الأسود.. الأهلي يعلن عن قميصه الثاني للموسم الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف النادي الأهلي رسمياً عن قميصه الاحتياطي والذي سيرتديه لاعبي الفريق، خلال منافسات الموسم الجديد 2022 - 2023.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي بموقع "فيس بوك" صور للقميص الاحتياطي للموسم الجديد والذي حمل اللون الأسود.

وجاء القميص الثاني للنادي الأهلي برعاية شركة "أديداس" والتي تعاقدت معها إدارة القلعة الحمراء لرعاية القميص بعقد حتى موسم 2025/2026.

وتضمن القميص الاحتياطي الجديد، نفس تعديلات القميص الأحمر الأساسي الذي سبق وأعلن عنه بشكل رسمي، حيث شهد اختزال النجوم الـ 10 الخاصة بعدد الألقاب التي حصدها الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، إلى نجمة واحدة أسفل شعار النادي.

وتضمن القميص الاحتياطي ايضاً، تواجد 3 خطوط بيضاء أعلى الأكمام، بالإضافة إلى حذف جملة نادي القرن، التي كانت تزين القميص السابق.

وظهر عدد من نجوم الأهلي خلال الجلسة التصويرية للقميص الاحتياطي باللون الأسود، على رأسهم محمد هاني وأليو ديانج وعلي معلول، إلى جانب محمد شريف.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد المقبل.