شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تجرى اختبار PCR قبل مواجهة اتحاد المنستيرى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُجرى بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي بتونس اختبار تشخيص فيروس كورونا «PCR» خلال الساعات المقبلة داخل فندق الإقامة؛ استعداداً لمباراة الاتحاد المنستيري التى تقام فى الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت تونس على ملعب مصطفى بن جنات، فى ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلين برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير مساء أمس، وخاض الفريق مرانه الأول اليوم فى تونس على ملعب المرادي في سوسة.

وتضم قائمة الأهلي الموجودة في تونس كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق. حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.