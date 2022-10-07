شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن خطوة جديدة فى علاج بيرسي تاو من الإصابة العضلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقياسات عضلية عقب عودة بعثة الفريق من تونس؛ لتحديد فرص مشاركته فى التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلي الذى خضع له خلال الفترة الماضية، وعلى ضوء القياسات البدنية يتحدد موعد انتظام اللاعب فى التدريبات الجماعية.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلى تحسن حالة بيرسي تاو بشكل كبير، بعد تعافيه من إصابته العضلية خلال الفترة الماضية وقطع مرحلة كبيرة من البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

ويلتقي الأهلي مع الاتحاد المنستيري في الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت تونس، «الرابعة بتوقيت القاهرة» على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.