شكرا لقرائتكم خبر عن المسئول الأمنى بولاية سوسة يزور بعثة الأهلي قبل مواجهة اتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص العميد محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية، على زيارة بعثة الأهلي أثناء مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب المرادى استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيري فى دوري أبطال أفريقيا.

واطمأن «الحازمي» على الأهلي والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة للبعثة الحمراء أثناء وجودها فى تونس، الأمر الذى نال ثقة وتقدير مسئولى بعثة الأهلي فى تونس.

وخاض الأهلي مرانه الأول في تونس على ملعب المرادي التابع لمجمع الملاعب بمنطقة القنطاوي فى ولاية سوسة استعداداً لمباراة الاتحاد المنستيري، المحدد لها الثالثة عصر الأحد المقبل بتوقيت تونس «الرابعة بتوقيت القاهرة»، على ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير فى ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس، الخميس، تونس لخوض مباراة الأحد المقبل، وضمت قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر، حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.