شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. مصطفى عبده "مجرى" الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مصطفى عبده نجم النادي الأهلي السابق أحد النجوم البارزين فى تاريخ الكرة المصرية، ويحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الكرة المصرية على اختلاف انتماءاتها، ولد مصطفى عبده فى العاشر من يونيو عام 1953 بالقاهرة، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى شمال القاهرة عام 1968.

"المجرى" كما تلقبه الجماهير، انضم إلى ناشئى الأهلى تحت 17 سنة عام 1970 ولعب للفريق الأول بعد سنة واحدة وكانت أولى مبارياته مع الفريق عام 1971 أمام منتخب دبى ودياً باستاد مختار التتش ونجح فى إحراز هدفين ليفوز الأهلى 3/صفر ويبدأ مصطفى عبده رحلة تألقه.

أطلق نجيب المستكاوى لقباً مميزاً على مصطفى عبده، حيث سماه المجرى نسبة إلى ذلك القطار السريع الذى جاء مصر عام 1967 من دولة المجر، حيث كان شيئاً مميزاً حينها ضمن أسطول خطوط السكك الحديدية، بعد التألق الكبير الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق الأحمر.

اختاره ديتر كرامر المدرب الألماني ضمن تشكيل منتخب مصر الذى خاض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 1974 بالقاهرة ولعب أولى مبارياته أمام أوغندا وانتهى اللقاء بفوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد ، حتى أعتزاله دوليا بعد أن حمل لقب كأس الأمم "القاهرة 1986"، شارك أيضا فى أمم "1976، 1980، 1984"، وأولمبياد لوس انجلوس "1984".

وعبر "15" عاما بقميص الأهلى أرتدى خلالها شارة قيادة الفريق، حقق "10" بطولات دورى، و"5" كأس مصر، و"5" بطولات أفريقية ، شارك مع الأهلى فى أكثر من "300" مباراة، سجل خلالهم "51" هدفا.