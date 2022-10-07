شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب على ملعب المرادى فى تونس استعداداً لاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه الأول فى تونس صباح اليوم، الجمعة، على ملعب المرادي بمدينة سوسة؛ استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري التى تقام فى الرابعة عصر الأحد المقبل بتوقيت القاهرة ـ الثالثة بتوقيت تونس ـ على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة الاتحاد المنستيرى.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس، الخميس، إلى تونس لخوض مباراة الأحد المقبل، وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى تونس: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر ، حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.