شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الكومى يتحدث عن كيفية اختيار صفقات الإسماعيلى ودور جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلي، رسالة طمأنة لجماهير وعشاق الفريق فى كل مكان، بأنه تم إبرام العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الكومى، "تم الاستقرار على قوام الفريق بشكل نهائى استعداداً لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي، قوام الفريق بات مكتملا ولن يتم إضافة أى لاعبين جدد، وذلك وفق استراتيجية مجلس إدارة النادى والتى اتفقت مع رؤية الجهاز الفنى الحالى بقيادة الإسباني خوان جاريدو“.

وأضاف رئيس النادى، "هذا القرار جاء بعد جلسات ومباحثات من قبل إدارة النادي مع المختصين والخبراء، وكذلك الجهاز الفني للفريق والذى أكدوا جميعا على الاكتفاء بالعناصر الجديدة، بجانب اللاعبين الحاليين ومع تحقيق الانسجام والتناغم ووصل الفريق لأعلى معدلات بدنية سيظهر الفريق بالشكل المشرف والمرضي لجماهيره فى ظل المساهمة في إعادة البسمة علي جماهير وشعب الإسماعيلية“.

وتابع الكومي، "سعيد للغاية بحالة التفاؤل والرضى لدى الجماهير ونعدهم بأننا سنقدم موسما مميزا يكون على قدر التطلعات المأمولة".

واختتم حديثه قائلا، "تلك التعاقدات والصفقات الجديدة تمت وفق خطة بدأت من الموسم الماضي وبمجهود مُضنٍ وكبير من رئيس النادي ومجلس الإدارة والقائمين على ملف التعاقدات وأحمد الله عز وجل على هذا التوفيق، وأتمنى من الجماهير استمرار الدعم باعتبارها الحافز الأول لهؤلاء اللاعبين على التألق والإبداع فى الملعب".