شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أول سوبر هاتريك فى تاريخ الدوري المصرى بتوقيع توتو مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل السيد حسين عطية "توتو" نجم النادى الاهلى أربعة أهداف فى شباك الأولمبى السكندري ليسجل أول سوبر هاتريك فى تاريه بطولة الدوري الممتاز فى مثل هذا اليوم 7 أكتوبر 1949.

افتتح الأهلى حامل اللقب النسخة الثانية لمسابقة الدورى باستاد الأهلى بالجزيرة وهزم ضيفه الأولمبى السكندرى بخماسية نظيفة، سجل محمود داوود "منص" الهدف الأول بعد مرور دقيقتين، وأضاف السيد حسين عطية "توتو" أربعة أهداف متتالية فى شباك حمودة ليسجل "أول سوبر هاتريك فى تاريخ الدورى"، وشهدت المباراة تألقا كبيرًا للنجم الأسمر العائد للأهلى من صفوف الزمالك محمد الجندى فى غياب الثنائى الكبير أحمد مكاوى، ومحمد أبو حباجة.

ولد السيد حسين عطية الشهير بتوتو نجم الأهلى الراحل بمدينة طنطا عام 1926، بدأ مشواره مع الكرة فى ناشئى نادى طنطا وهو فى سن 17 عاماً، وفى عام 1947 رأته أعين أسطورة الأهلى محمود مختار التتش ليعرض عليه الانضمام للنادى الأهلى وهو ما حدث بعدها بعامين وتحديداً فى نهاية موسم 1948-1949.

فرض توتو نفسه نجماً فى جيل ضم عشرات النجوم، على رأسهم المايسترو صالح سليم، وجعلت منه قوته البدنية ومهاراته الاستثنائية لاعباً لا غنى عنه فى جيل الخمسينيات، وكانت أبرز مهاراته التسديد القوى والدقيق على المرمى من مسافات بعيدة.

حصد توتو مع الأهلى 15 بطولة كاملة بواقع تسعة ألقاب للدورى وستة لكأس مصر، ومثل منتخب مصر على مدار أكثر من عشر سنوات وكان توتو عاشقاً لهز الشباك فى مباريات الديربى، حيث سجل 10 أهداف فى مرمى الزمالك منها 7 بالدورى وهدفا بالكأس وهدفين فى مباراة ودية.

وكانت أشهر مبارياته أمام الزمالك فى مارس 1954 حين سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" فى مباراة القمة التى انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 4-2، ويعد توتو واحداً من ثلاثة لاعبين أهلاوية فقط سجلوا هاتريك فى مباريات القمة بعد مختار التتش فى دورى منطقة القاهرة 1930 يوم فاز الأهلى 4-0 وخالد بيبو الذى سجل رباعية فى فوز الأهلى 6-1 فى ديربى 2001.

وفضل توتو أن ينهى مشواره كلاعب فى صفوف ناديه طنطا ثم تولى تدريبه أيضاً، ورحل عن عالمنا فى أكتوبر 2008 بعد أن حفر اسمه بحروف من نور فى تاريخ الأهلى.