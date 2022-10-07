شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة لنجوم الأهلى فى تونس استعدادا لمواجهة اتحاد المنستيرى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى للنادى الأهلى صورا من اليوم الأول للفريق أثناء تواجده في تونس، استعدادا لمواجهة فريق اتحاد المنستيرى فى ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقى الفريقان بعد غد الأحد، فى الرابعة عصرا.



افشة ومحمد عبد المنعم وديانج



الشناوى مع سامى قمصان

وظهر فى الصور لاعبو الفريق، والمدير الفني الجديد مارسيل كولر، وبدا على اللاعبين الاستعداد للمشوار الأفريقى الجديد.



علي معلول



مارسيل كولر ومساعده

وناقش كولر مع جهازه المعاون بعض الترتيبات الخاصة بمحاضرات وتدريبات الفريق وغيرها من الأمور الخاصة برحلة تونس قبل لقاء اتحاد المنستيري المرتقب، حيث خاض الفريق صباح اليوم أول مران بتونس استعداداً للمباراة المقبلة.



محمد هانى وعم حارث



ياسر إبراهيم ومحمد شريف

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس، الخميس، تونس لخوض مباراة الأحد المقبل، وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى تونس كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر ، حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

وخاض الأهلي مرانه صباح أمس على ملعب التتش وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين تحدث خلالها حول مباراة الاتحاد المنستيري التونسي المقبلة، وقام بشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما شدد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.