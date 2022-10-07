شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخطر الإسماعيلى بفك حظر القيد عن النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى النادى الإسماعيلى فاكسًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يفيد بفك حظر القيد على النادى اليوم، الجمعة، وكان تم إيقاف القيد على الإسماعيلي بسبب مستحقات لاعبه السابق لسعد الجزيرى وقيمتها 450 ألف دولار.

ومن المقرر أن يرسل الإسماعيلي قائمته الأولى خلال الساعات القليلة المقبلة، لقيد اللاعبين استعدادًا لانطلاق بطولة الدوري العام 2022-2023.