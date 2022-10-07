شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يجتمع بمعاونيه على هامش أول مران للأهلي فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع معاونيه بملعب مران اليوم، الجمعة، فى تونس للترتيب لعدة أمور خاصة بمباراة المارد الأحمر أمام الاتحاد المنستيري المقرر لها الأحد المقبل فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وناقش كولر مع جهازه المعاون بعض الترتيبات الخاصة بمحاضرات وتدريبات الفريق وغيرها من الأمور الخاصة برحلة تونس قبل لقاء اتحاد المنستيري المرتقب، حيث خاض الفريق صباح اليوم أول مران بتونس استعداداً للمباراة المقبلة.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس، الخميس، تونس لخوض مباراة الأحد المقبل، وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى تونس كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق ، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر ، حسام حسن ومحمد شريف وشادي حسين.

وخاض الأهلي مرانه صباح أمس على ملعب التتش وقبل انطلاق المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للاعبين تحدث خلالها حول مباراة الاتحاد المنستيري التونسي المقبلة، وقام بشرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، كما شدد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.