تفاصيل أول مران للأهلي في تونس استعدادًا للمنستيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

خاض الأهلي مرانه الأول في تونس صباح اليوم الجمعة على ملعب المرادي بمدينة سوسة، استعدادًا لمباراة الاتحاد المنستيري في دوري أبطال أفريقيا.

ووصلت بعثة الأهلي إلى تونس مساء أمس الخميس، على أن يلتقي الاتحاد المنستيري عصر الأحد المقبل على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

وحسب الموقع الرسمي للأهلي، عقد مارسيل كولر، مدرب الفريق، قبل المران جلسة مع اللاعبين داخل الملعب للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمواجهة الاتحاد المنستيري.

وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة إحماء أعقبها تدريبات الكرة، وخاض ثلاثي حراسة المرمى؛ محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.

ويعقد كولر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم داخل فندق الإقامة للحديث عن المباراة.

ومن المقرر أن تجري بعثة الأهلي اختبار تشخيص فيروس كورونا PCR في الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت تونس داخل فندق الإقامة، استعدادا للمباراة المرتقبة.

على جانب آخر، حرص العميد دكتور محمد الحازمي، رئيس قطاع الأمن بسوسة الشمالية، على زيارة بعثة الأهلي أثناء مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم.

والتقى الحازمي العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة المتواجدة في تونس، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الاداري؛ للاطمئنان على الفريق والتأكيد على توفير كافة سبل الراحة لبعثة الأهلي أثناء وجودها في تونس.

ووجه العامري فاروق الشكر والتحية للعميد محمد الحازمي، مؤكدا على أن الأهلي متواجد في بلده الثاني تونس.

وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في تونس كلا من:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، أيمن أشرف ومحمود متولي، وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم، وعلي معلول ومحمد هاني وأكرم توفيق، وحمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل، ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وشادي حسين وحسام حسن ومحمد شريف.