أفشة يكشف اعترافًا مثيرًا حول الموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

اعترف محمد مجدي "أفشة"، نجم الأهلي، بتقديم الفريق "موسمًا كارثيًا"، بحسب وصفه، مشددًا على أن اللاعبين قصروا في أداء ما عليهم خلال الموسم الماضي.

وفشل الأهلي في تحقيق بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا، فيما تعرض عدد من لاعبي الفريق الأحمر، بينهم أفشة، لانتقادات قاسية.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 15 أكتوبر الجاري في القاهرة.

وستكون المباراة هي الأولى في الموسم الجديد للأهلي، إذ سينطلق الدوري المصري في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ولعب أفشة مع الأهلي الموسم الماضي 40 مباراة بكل البطولات، ساهم خلالها في 15 هدفًا، بتسجيل 10 أهداف، وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وقال أفشة، في تصريحات لقناة ناديه، "الموسم الجديد سيكون صعبًا بعد "الموسم الكارثي" الذي مررنا به".

وأضاف "كانت هناك ظروفًا كثيرة محيطة لكني لا أحب الأعذار، عندما نخسر فمن الطبيعي أن نكون قد قصرنا، ونحن نعترف بالتقصير".

وواصل أفشة "الإصابة أثرت عليّ الموسم الماضي، لكن هذا ليس عذرًا، طالما نزلت الملعب يجب عليّ أن ألعب بكل طاقتي، والتوفيق في النهاية من عند الله".

وأكمل "نستعد لأول مباراة في الموسم، وشاء القدر أن تكون في بطولة مهمة وصعبة خارج الديار، الأهم أن نحصد البطولات وليس أن نفوز في بعض المباريات، لأن الأهلي نادي بطولات".

وعن وعده للجماهير في الموسم الجديد، قال "لا أحب أن أقدم وعودًا، لكن كل ما أعد به هو أننا سنقدم كل ما لدينا كي نحقق البطولات ونسعد الجماهير".