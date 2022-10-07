"من أفضل اللاعبين في مصر".. أكرم توفيق يمتدح زميله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يرى أكرم توفيق، لاعب الأهلي، أن حسين الشحات، زميله في الفريق، من أفضل اللاعبين في مصر، متمنيًا له التوفيق خلال الفترة المقبلة.

ويعود أكرم توفيق إلى الملاعب من جديد بعد فترة إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، دامت 9 شهور.

ويستعد أكرم توفيق رفقة زملائه بالأهلي لخوض مباراة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وستكون المباراة هي الرسمية الأولى للأهلي في الموسم الجديد، وكذلك الأولى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر.

وقال أكرم توفيق، في تصريحات لقناة ناديه، "حسين الشحات من أقرب اللاعبين إليّ في الأهلي، كان دائمًا يطمئن عليّ خلال فترة الإصابة، وهو من أفضل اللاعبين في مصر، أتمنى له التوفيق الفترة المقبلة".

من جانبه، رد حسين الشحات قائلًا "شهادتي مجروحة في أكرم توفيق، مهما تحدثت عنه لن أعطيه حقه، أتمنى له التوفيق، وأن يعود أقوى من السابق، الجميع يعلم كفاءته".