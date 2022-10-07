أكرم توفيق يتحدث عن "الأهم في مباراة المنستيري" وفترة إصابته الطويلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد أكرم توفيق، لاعب الأهلي، أن تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي في دوري أبطال أفريقيا أهم من تقديم أداء جيد في المباراة، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بطول فترة الإصابة.

وتعرض أكرم توفيق لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي للركبة مع منتخب مصر خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، التي أقيمت يناير الماضي في الكاميرون.

ومن المقرر أن يخوض أكرم توفيق أول مباراة رسمية له بعد 9 شهور من الغياب للإصابة، يوم الأحد المقبل، حين يلاقي الأهلي مضيفه الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال أكرم توفيق، في تصريحات لقناة ناديه، "سعيد بعودتي مرة أخرى بعد الإصابة، وأتمنى التوفيق وأن أكون على قدر ثقة الجماهير والجهاز الفني خلال الفترة المقبلة".

وأضاف "أحمد الله على أي شيء، صحيح فترة الإصابة كانت صعبة عليّ، لكن لأني مؤمن بقضاء الله لم أشعر بالـ9 شهور الماضية، ركزت بقوة في البرنامج التأهيلي وتدربت أكثر من المطلوب كي أعود بأسرع وقت ممكن".

وتابع النجم الدولي "لن نخذل ثقة الجماهير، الموسم الماضي كان صعبًا على اللاعبين، سواء بسبب ضغط المباريات أو الإصابات، لكن اللاعبين الآن في حالة تركيز".

وواصل "نستهدف التتويج بلقب الدوري ودوري أبطال أفريقيا وكل البطولات التي نشارك بها، هذا ليس تقليلًا من شأن الفرق الأخرى، لكننا فريق كبير ومطالب بحصد كل البطولات".

وعن مباراة الاتحاد المنستيري، علق "الناس تنتظر منا دائمًا تحقيق الانتصارات مع تقديم أداء جيد، لكن في مباريات مثل الاتحاد المنستيري خارج الديار أرى أن أهم شيء هو تحقيق الفوز، وفيما بعد يمكننا أن نبحث أسباب سوء الأداء".

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 15 أكتوبر الجاري.