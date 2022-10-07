ريال مدريد يقتحم الصراع للتعاقد مع خليفة هالاند بعرض يبلغ 100 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل نادي ريال مدريد الإسباني في الصراع على التعاقد مع الشاب الإنجليزي جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند والذي يسعى خلفه مان يونايتد وليفربول وتشيلسي .

وقالت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية إن ريال مدريد دخل في محادثات متقدمة للتعاقد مع اللاعب ويعد عرضًا ضخمًا بقيمة 100 مليون يورو للظفر بالصفقة.

وكان الدولي الإنجليزي على قائمة المرشحين لريال مدريد لأكثر من عام ، مع ارتباط مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي أيضًا باللاعب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا " الإسبانية إن دورتموند سيوافق على التخلي عن بيلينجهام في الصيف في حالة حصول على المقابل الذي يبلغ 100 مليون يورو

ويرى ريال مدريد أن بيلينجهام هو القطعة المكملة لتحديد خط وسطه ، بعد أن استقدم الموهبتين أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا في الموسمين الماضيين لخلافة توني كروس ولوكا مودريتش وكاسيميرو الذي قادوا وسط الملكي العقد الماضي.

ويملك اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا موهبة ونضجًا يتجاوز سنوات عمره - ظهر ليلة الأربعاء عندما قاد بوروسيا دورتموند للفوز 4-1 بدوري أبطال أوروبا.

وأصبح بيلينجهام أول مراهق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في ثلاث مباريات متتالية ، وأول مراهق إنجليزي يبدأ مباراة كقائد لفريقهم في المسابقة وأصغر قائد يسجل في مباراة دوري أبطال أوروبا.

وشارك في 102 مباراة مع دورتموند وسجل 14 هدفًا منذ انضمامه إلى ألمانيا مقابل 30 مليون يورو من برمنجهام في عام 2020.