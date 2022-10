شكرا لقرائتكم خبر عن سارة عصام بعد فوز منتخب النسائية على الأردن: شعور خاص وفخر كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدت سارة عصام، لاعبة فريق الباستا الإسبانى ومنتخب النسائية، عن فخرها وسعادتها لمشاركتها مع المنتخب الوطني فى الفوز على نظيره الأردنى وديا فى اللقاء الذى جمع المنتخبين أمس.

ونشرت اللاعبة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك صور لمشاركتها مع المنتخب وعلقت عليها :" Special feeling always to win with my national team! WE KEEP GOING