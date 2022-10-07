شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الموجود يودع بطولة العالم للجودو بأوزبكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر محمد عبد الموجود، لاعب منتخب الجودو، أمام منافسه البحرينى فى الدور الأول من بطولة العالم للكبار، والتى تقام بأوزبكستان وتستمر حتى 12 اكتوبر الجارى، وكان يسرى سامى ودع المنافسات أمس بالهزيمة أمام لاعب منغوليا بدور الـ16 من البطولة .

وتضم قائمة اللاعبين فى البطولة كلاً من، محمد عبد الموجود ويسري سامي وعلي عيد وعبد الرحمن عبد الغني وعلي حازم، ومعهم المدرب محمد علي.

وكان منتخب الجودو قد شارك مؤخرا في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، وحصد ميداليتين الأولى ذهبية من خلال محمد عبد الموجود، والثانية برونزية ليسري سامي.

ويتولى محمد رشوان مهمة الإشراف الفني على المنتخبات، ورئاسة جهاز المنتخبات بالاتحاد المصري، ويمثل إضافة كبيرة على المستوى الفني والإداري أيضا.