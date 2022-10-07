شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يخوض مرانه قبل مواجهة الرباط والأنوار فى أولى وديات معسكر الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو النادي المصري مرانهم الصباحي في معسكر الفريق المقام بمدينة الإسماعيلية وذلك قبل المباراة الودية المرتقبة للفريق البورسعيدي والتي تجمعه اليوم، الجمعة، مع الرباط والأنوار فى أولى وديات المرحلة الثالثة من الإعداد.

ودخل الفريق البورسعيدي معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية أمس الخميس، حيث أتم محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري الاتفاق على إقامة ثلاث مباريات ودية خلال معسكر الفريق.

ويلتقي المصري اليوم، الجمعة، مع فريق الرباط والأنوار، والذي يقوده فنيًا إبراهيم العربي، فيما يلتقي الاثنين المقبل مع فريق رأس البر، والذى يقوده فنيًا حسام غويبة، وذلك قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام الجمارك والذي يقوده فنيًا محمد عاشور.

وكان المصري قد خاض المرحلة الأولى للإعداد في معسكر مغلق بالقاهرة، خاض خلاله مباراتين وديتين، فاز في الأولى على نادي عرابي بدستة أهداف نظيفة، ثم فاز في الثانية على اتحاد الشرطة بهدف نظيف، وفي المرحلة الثانية والتي أقيمت بالأسكندرية واستمرت لنحو أسبوع، خاض المصري مباراتين أيضا، حيث فاز في الأولى على دمنهور بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الثانية مع سموحة بهدف لمثله.

من ناحية أخرى، أطاح إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري بـ 13 لاعباً من القائمة القديمة للفريق البورسعيدي، وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح، وأخيرا أحمد علاء.