شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ممثل الإسماعيلى فى قرعة النسخة الجديدة للدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر أحمد صالح المدير الإداري لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي ممثلاً عن النادي فى مراسم قرعة النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز. وأعلنت رابطة الأندية المحترفة إجراء القرعة الأحد المقبل بأحد فنادق محافظة القاهرة، بحضور ممثلي ومسئولي أندية المسابقة.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة الدروي العام فى الموسم الجديد 2022 / 2023 وسط حضور جماهيري يصل إلى 5 آلاف مشجع لكل فريق.

جدير بالذكر أنه سيتم استكمال مباريات الدوري خلال فترة كأس العالم 2022 حسب تصريحات شريف صالح عضو رابطة الأندية.