مونديال 2022.. قطر تحسم الجدل بشأن «منشور المحظورات»

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت اللجنة العليا للإرث والمشاريع القطرية بياناً نفت فيه صحة المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والمعنون بـ "قطر ترحب بكم" والخاص بممنوعات أقرتها الحكومة القطرية بشأن زوار نهائيات كأس العالم 2022.

وكان المنشور قد أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل، حيث حمل توجيهات للجمهور الحاضر للمونديال بالامتناع عن عدة أمور أبرزها شرب الكحول واللبس المبتذل والمثلية والألفاظ الخادشة والعلاقات المحرمة وتصوير الناس دون إذنهم.

وقالت اللجنة العليا للإرث والمشاريع في بيانها إن هذا المنشور المتداول "غير صحيح ولم يصدر عن أي جهة رسمية".

ودعت اللجنة الجمهور والزوار اعتماد المنشورات الرسمية الصادرة عن الجهات المنظمة لمونديال قطر 2022.

وأوضحت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين يوضح جميع المعلومات والتوجيات الخاصة بهم".

ومن المقرر أن تستضيف قطر نهائيات بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر 2022، وذلك كأول بلد عربي يحتضن العرس الكروي الكبير، ولأول مرة في فصل الشتاء في تاريخ البطولة.