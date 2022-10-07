«ركز في الملعب».. محمد بركات يوجه رسالة لمحمود كهربا

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه محمد بركات، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتزامن مع الأنباء التي ترددت عن وجود أزمة بين اللاعب ومسئولي النادي في الفترة الأخيرة.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية، نقلها موقع "القاهرة 24"،: "أنصح كهربا بأن يكمل مسيرته بنجاح دون الالتفات إلى الانتقادات أو الشائعات."

وأضاف نجم الأهلي السابق: "كهربا لاعب مميز ولكنه أضاع وقتا كبيرا من مسيرته مؤخرا دون أي استفادة، وحان الوقت لأن يثبت مدى جودته."

وتابع: "أتمنى من اللاعب عدم الالتفات لتلك الشائعات المنتشرة مؤخرا والتركيز في الملعب فقط."

وفي السياق، علّق أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي الأسبق، على الأزمة المتعلقة بكهربا أن الشائعات المنتشرة مؤخرا بخصوص جناح الأهلي تهدف إلى هدم ما قام به اللاعب.

وقال أبو مسلم، في تصريحات تلفزيونية: "كهربا عاد مرة أخرى للالتزام والعمل الجاد منذ رجوعه مرة أخرى إلى صفوف الأهلي."

وأضاف: "الدليل على هذا هو عدم خروج أي أخبار من الأهلي بشأن مشكلة لكهربا داخل الفريق."

وختم أبو مسلم: "الانتقادات الموجهة لكهربا والشائعات المنتشرة مؤخرا تهدف لإفشال اللاعب ورجوعه لنقطة الصفر مرة أخرى."

يشار إلى أن محمود كهربا موقوف حاليًا بسبب الغرامة الموقعة عليه من المحكمة الرياضة الدولية لصالح نادي الزمالك والبالغ قيمتها 2 مليون دولار، وذلك بسبب رحيله بشكل غير مشروع عن صفوف الفريق الأبيض قبل عدة مواسم.