شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك اليوم فى نصف نهائى بطولة أفريقيا لليد بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الزمالك فى السادسة والنصف من مساء اليوم، الجمعة، فى نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى تونس.

تأهل الزمالك إلى نصف النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 33/17، بينما تأهل الأهلى بالفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 43/26.

نجح الأهلى خلال الدور الأول فى الفوز على كلا من فلاورز البنينى ثم عين توتة الجزائرى وجى إس كى الكونغولى وأخيرا الترجي التونسى.

أما الزمالك فقد خسر من الأفريقى التونسى بعدما سبق وفاز على فاب الكاميرونى 43/21، ورد ستار الإيفوارى ومولودية الجزائر.

ويخوض الأهلى والزمالك منافسات البطولة بدوافع مختلفة، ويطمح الفارس الأبيض فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى، والتى حرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أنه يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجا حيث توج باللقب 12 مرة من قبل.

أما الأهلى فيسعى لرد اعتباره، خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى، لا سيما أن الأهلى يحاول الاستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل.

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و1991 و2001 و2002 و2011 و2015 و2017 و2018 و2019. بينما حصل الأهلى على اللقب من قبل 5 مرات أعوام 1985 و1993 و1994 و2012 و2016.