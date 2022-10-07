شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يؤجل الإعلان عن الصفقات الصيفية بسبب الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن سبب تأخر إعلان المقاولون العرب عن صفقاته الصيفية حتى الآن، ولم يعلن النادي سوى عن صفقة واحدة وهى جوزيف أوشايا لاعب منتخب أوغندا.

وقال عادل فتحى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن المقاولون العرب اتفق مع أكثر من لاعب خل موسم الانتقالات الجارى، ولكن إدارة النادى تفضل توقيع الكشف الطبى الدقيق على جميع الصفقات قبل الإعلان الرسمي عن أى منها، تجنباً للصفقات غير المفيدة للفريق.

من جهته منح شوقي غريب، المدير الفني للمقاولون العرب، راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة 24 ساعة، وذلك عقب مواجهة مالية كفر الزيات في المباراة الودية الخامسة التي أقيمت بمعسكر الإسكندرية التي تجمع الفريقين، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لانطلاقة الموسم الجديد.

وكان المقاولون قد فاز فى الودية الأولى على كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف، ثم فاز على بتروجت في الودية الثانية بنتيجة 3/2، قبل أن يفوز على حرس الحدود في الودية الرابعة بهدفين مقابل هدف، وأخيرا فاز على الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد غدا السبت بالجبل الأخضر والتي تشهد مباراتين وديتين أمام انبي ثم طلائع الجيش ليكون بعدها الفريق جاهزا للدوري الممتاز.