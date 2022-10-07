شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لانطلاق الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة فى تمام الساعة السادسة مساءً بمشاركة جميع اللاعبين بعدما منح الاسباني خوان جاريدو المدير الفنى للفريق لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة طلائع الجيش فى إطار برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد.

وكان الدراويش قد نجح فى الفوز على الفريق العسكري مساء الأربعاء فى إطار سلسلة مبارياته الودية استعدادًا لمنافسات الدوري العام والمزمع إنطلاقه منتصف شهر أكتوبر الجاري.

واستطاع الجهاز الفني للدراويش، أن يطمئن على عدد كبير من لاعبيه فى ظل سعيه الحالي للوصول إلى تشكيلته الأساسية خاصة وأن هناك مواجهة آخرى يوم 10 من نفس الشهر الحالي أمام البنك الأهلي على ملعبه بالإسماعيلية.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.