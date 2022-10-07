شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يزور صانع ألعاب الإسماعيلى بعد جراحة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري محمود الشبراوي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عملية جراحية بأحد المستشفيات التخصصي بالإسماعيلية، وذلك لاستئصال الزائدة بعدما شعر بآلام شديدة.

وحرص حسني عبد ربه مدير الكرة بالدراويش ومجدي قاسم عضو الجهاز الطبي بالفريق على زيارة "الشبراوي" للاطمئنان على حالته الصحية، وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد مرعي الطبيب المعالج الذى أكد على ضرورة حصول اللاعب على راحة سلبية لبضعة أيام.

ومن المعروف أن "الشبراوي" انضم إلى صفوف الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الأمامي للفريق قادما من نادي الجونة لمدة 4 مواسم.

ومن جانبه تمني مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي وجميع الأجهزة الفنية المختلفة ولاعبو الدراويش، الشفاء العاجل لصانع ألعاب الفريق والعودة سريعا إلى الملاعب.