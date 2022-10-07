شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الكرة يرفعون شعار العيال كبرت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجوم الكرة رفعوا شعار العيال كبرت ، على خلفية ظهور أبناؤهم على السوشيال ميديا معهم فى النزهات و المناسبات المختلفة .

ونجد أن أبناء نجوم الكرة أصبحوا فى مرحلة الشباب مابين الجيل الحالى الذى يلعب حاليا أمثال شريف إكرامي وغيره والجيل المعتزل أمثال حازم إمام و أحمد حسن .

و دائما ما يتباهى نجوم الكرة بأبناؤهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى حرصا منهم على ظهورهم للمتابعين و الجماهير .

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة و أبناؤهم فى الصور التالية :