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نجوم الكرة يرفعون شعار العيال كبرت.. صور

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القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجوم الكرة رفعوا شعار العيال كبرت ، على خلفية ظهور أبناؤهم على السوشيال ميديا معهم فى النزهات و المناسبات المختلفة . 

 

ونجد أن أبناء نجوم الكرة أصبحوا فى مرحلة الشباب مابين الجيل الحالى الذى يلعب حاليا أمثال شريف إكرامي وغيره والجيل المعتزل أمثال حازم إمام و أحمد حسن . 

 

و دائما ما يتباهى نجوم الكرة بأبناؤهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى حرصا منهم على ظهورهم للمتابعين و الجماهير .

 

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة و أبناؤهم فى الصور التالية :

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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