شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مروان حمدى يبحث عن رحلة جديدة من النجاح عبر بوابة المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض المهاجم الدولي مروان حمدي تحديا جديدا مع النادي المصري في الموسم المرتقب، وذلك بعد توقيعه على عقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2023/2022 وحتى نهاية موسم 2026/2025، مع القلعة الخضراء.

صاحب الـ25 عامًا تبلغ قيمته التسويقية 500 ألف يورو، وخلال مسيرته الكروية، مثل مروان حمدي 4 فرق مختلفة قبل الانضمام إلى النادي المصري، حيث لعب لـفرق: المقاصة ـ الزمالك ـ وادي دجلة ـ سموحة.

بلغ إجمالي مشاركات مروان حمدي مع جميع الفرق 112 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 31 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

يعتبر الموسم الماضي هو أزهى مواسم مروان حمدي الكروية، والذي لعب بين صفوف فريق سموحة معاراً من نادي الزمالك، وشارك مع سموحة في 35 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً، وصنع 4 أهداف أخرى.

وتوج مروان حمدي مع نادي الزمالك ببطولتي، الدوري وكأس مصر، بواقع نسخة واحدة من كل بطولة.