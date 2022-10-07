شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والاتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الجمعة بعدما فريق الأهلي أول مران في تونس بعدما وصل إلى العاصمة التونسية أمس الخميس استعدادا لخوض مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري فى دوري أبطال أفريقيا وتقام مباراة الأهلي واتحاد المنستيري على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير فى الثالثة عصراً بتوقيت تونس ــ الرابعة بتوقيت القاهرة الأحد المقبل.

الأهلي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا

الأهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 ألقاب، كما خسر اللقب الحادى عشر فى النسخة الماضية لصالح الوداد المغربى في المباراة النهائية .

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت و ٱسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراه الثالثة أمام الطلائع.