شكرا لقرائتكم خبر عن الرابطة واتحاد الكرة يخطران الأندية بموعد قرعة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت رابطة الأندية المحترفة المصرية، واتحاد الكرة، أندية الدوري الممتاز، بحضور ممثل لكل فريق في مراسم إقامة قرعة بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2022 / 2023، والمقرر لها يوم 9 أكتوبر الجاري بأحد فنادق القاهرة.

واستقرت رابطة الأندية المحترفة، على انطلاق بطولة الدوري الموسم الكرة الجديد يوم 18 أكتوبر الجاري، وتدرس الرابطة إقامة المباريات كل ثلاثة أو أربعة أيام للتغلب على عائق ضيق الوقت بسبب كثرة التوقفات الدولية في الموسم المقبل.

وجاء قرار تأجيل انطلاق بطولة الدوري من يوم 16 أكتوبر إلى 18 من الشهر ذاته، بسبب ارتباط 4 فرق مصرية (الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر) بالمشاركة في جولة الإياب بالبطولات الأفريقية".

وقررت الرابطة أنه بعد مراسم القرعة بنحو 5 أيام، سيتم الكشف عن جدول مباريات الدوري المصري بالكامل، علمًا بأن القرعة ستكون مفتوحة وليست موجهة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفا للمرة الأولى في تاريخه، وجاء الأهلي في المركز الثالث.