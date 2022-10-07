شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالى يصل للقاهرة استعدادا لبداية رحلته مع الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الإيفواري عبد القادر كوليبالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الجديد، فجر الجمعة إلى مطار القاهرة الدولي، وكان فى استقباله محمد سالمان إداري الدراويش.

وكان الإسماعيلي قد قام بالتعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم لتدعيم صفوفه وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لينضم إلى الوجوه الجديدة فى تدريبات الدراويش استعدادًا للموسم الكروي والمزمع إنطلاقه منتصف شهر أكتوبر الحالي.

ويعد كوليبالي ثاني هدافي الدوري الإيفواري برصيد 13 هدفًا بعد كريم كونتيه الذي تم احترافه في الدوري الأوروبي وسبق له التمثيل الدولي ضمن صفوف المنتخب بلاده الأول.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع 11 لاعبًا خلال الميركاتو الصيفي وهم الغاني ياو أنور والتونسيين حمدي النقاز ونور الزمان الزموري وفراس شواط بالإضافة إلى باسم مرسي وصالح جمعه ومحمود الشبراوي وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن بجانب الإيفواري عبد القادر كوليبالي.



