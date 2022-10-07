تعرف على موعد قمة الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا لليد والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يلتقي الأهلي والزمالك في قمة مرتقبة مساء اليوم الجمعة ضمن نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد، المقامة في تونس.

وكان الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد فوزه ظهر أمس الخميس في الدور ربع النهائي على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26.

فيما لحق به غريمه الزمالك مساءً بعد انتصاره على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 33-17.

ومن المقرر أن يلتقي في المباراة النهائية يوم الأحد الفائز من مباراة الأهلي والزمالك، والمتأهل من موقعة نصف النهائي الآخر بين الترجي والأفريقي التونسيين.

ويلعب الترجي والأفريقي عند الساعة 03:00 عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

وهذه هي النسخة رقم 43 من بطولة أفريقيا لليد، وتقام خلال الفترة من 30 سبتمبر الماضي حتى 9 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلعب الأهلي والزمالك بمدينة الحمامات التونسية مباراة نصف النهائي الثاني عند الساعة 06:30 مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل المباراة القناة الوطنية التونسية الأولى على القمر الصناعي المصري "نايل سات".