شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يضع الروتوش الأخيرة على تشكيل الزمالك أمام فلامبو البوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك، الرتوش الأخيرة على تشكيل الزمالك الذى سيخوض به مباراة فلامبو البوروندى غدا الأحد، فى إطار ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويدرس فيريرا الاعتماد على عناصر الخبرة لحسم المباراة مبكرا التى ستقام فى السابعة مساء الأحد على استاد برج العرب، بسبب الإصلاحات التى تتم فى استاد القاهرة.

ووضع فيريرا أكثر من برنامج إعدادى لبعض اللاعبين لتجهيزهم لمواجهة فلامبو البوروندى مثل شيكابالا وإمام عاشور وعبد الله جمعة بجانب البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق الجديد، الذى يأمل فيريرا لتجهيزه للمواجهات المقبلة.

واستقر فيريرا على شكل التشكيل الذى سيخوض به المباراة، حيث يحرس مرمى الزمالك محمد عواد، فيما يعود حسام عبد المجيد للتشكيل بعد التعافى من الإصابة، بجانب محمود حمدى الونش، وعمر جابر كظهير أيمن، وأحمد أبو الفتوح فى الجانب الأيسر، وفى وسط الملعب سيكون محمد عبد الغنى بجوار إمام عاشور، أمامهم الثلاثى أحمد مصطفى زيزو والسنغالى إسماعيلا نداى، وسيد عبد الله نيمار وفى الهجوم سيف الدين الجزيرى، على أن يحتفظ بالمغربى زكريا الوردى ويوسف أوباما وباقى الأوراق على دكة البدلاء.

وطلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، من اللاعبين ضرورة إنهاء المباراة مبكرا واستغلال كل الهجمات التى تتيح لهم، كما شرح بعض الأمور الخاصة كذلك الملاحظات، بالإضافة إلى نقل التعليمات للاعبين لتنفيذها، كما حذر من الكرات الطويلة التى يعتمد عليها الفريق البوروندى وخطورة الهجمات المرتدة على المرمى الزملكاوى.

ونجح الزمالك فى التعاقد مع 6 صفقات وهم كل من: السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى ووادى دجلة السابق، والمغربى زكريا الوردى لاعب وسط الرجاء المغربى السابق، عماد نبيل دونجا وعمر جابر من بيراميدز، مصطفى الزنارى، وأخيرا البنينى سامسون أكينولا، إلا أن فيريرا يفضل الاعتماد على عناصر الخبرة مع إدخال بعض العناصر الجديدة بطريقة تدريجية، ولكن يدرس البدء بعمر جابر نظرا لخبرته الكبيرة وجاهزيته الفنية بعد المشاركة مع المنتخب فى المباراتين الوديتين أمام النيجر وليبيريا.