شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث جاهزية "برونو سافيو" للمشاركة أساسيا أمام الاتحاد المنستيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جاهزية البرازيلي برونو سافيو للمشاركة أساسيا في مباراته ضد الاتحاد المنستيري يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت تدريبات الأهلي الماضية تألق البرازيلي برونو سافيو وظهوره بشكل جيد نال عليه استحسان الجهاز الفني واللاعبين، ويفكر الجهاز الفني في الدفع باللاعب أساسيا في تشكيله الأساسي خلال مباراة الاتحاد المنستيري، لاسيما أن اللاعب قادر على صناعة الفارق في الخط الأمامي للفريق الأحمر لكن الأمر سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

ويبحث مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية العروض التى تلقاها صلاح محسن مهاجم الفريق للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية بعدما رحّب السويسري مارسيل كولر برحيل اللاعب قبل بدء الموسم الجديد.

ويفاضل الأهلي بين أكثر من عرض خلال الأيام الحالية لاختيار أحدهما من أجل رحيل صلاح محسن الذي بات رحيله من القلعة الحمراء في الموسم المقبل مسألة وقت.

ويُعد ناديي سيراميكا والبنك الأهلي أقرب الأندية التى ترغب في الحصول على خدمات صلاح محسن الصيف الجاري على سبيل الإعارة بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة رحيل اللاعب نهائياً ، وقد تظهر عروض أخرى لضم اللاعب بين عشية وضحاها وهو ما سيتضح خلال الفترة الحالية التى يسعى فيها مسئولو القلعة الحمراء لحسم مصير اللاعب.

ويعد صلاح محسن من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، وانضم صلاح محسن لفريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الأسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول ، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.