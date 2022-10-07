شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأمن لتحديد جماهير مباراة المنتخب الأولمبى وإيسواتينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو اتحاد الكرة الجهات الأمنية لتحديد أعداد الجماهير لمباراة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي أمام إيسواتيني، في المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وحرص ميكالي على اختيار يوم 30 أكتوبر للحصول على فرصة كافية بين مباراة الذهاب التي تقام 23 أكتوبر في إيسواتيني، للحكم على اللاعبين وتنفيذ بعض الخطط التدريبية.

ووعد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ميكالي بتعاون الأندية مع المنتخب في الفترة المقبلة وكذلك منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة في المباريات لاكتساب الخبرات اللازمة.