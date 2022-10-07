شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأمن لتحديد جماهير مباراة المنتخب الأولمبى وإيسواتينى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو اتحاد الكرة الجهات الأمنية لتحديد أعداد الجماهير لمباراة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي أمام إيسواتيني، في المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".
وحرص ميكالي على اختيار يوم 30 أكتوبر للحصول على فرصة كافية بين مباراة الذهاب التي تقام 23 أكتوبر في إيسواتيني، للحكم على اللاعبين وتنفيذ بعض الخطط التدريبية.
ووعد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ميكالي بتعاون الأندية مع المنتخب في الفترة المقبلة وكذلك منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة في المباريات لاكتساب الخبرات اللازمة.
وتلقي اتحاد الكرة خطابا رسميا من الكاف بإقامة مباراة المنتخب الأوليمبي مع ايسواتيني بملعب الأخير يوم 23 أكتوبر الجاري فى ذهاب الدور الثاني للتصفيات الإفريقية لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بينما تقام مباراة العودة باستاد الإسكندرية يوم 30 أكتوبر.
ويصعد الفائز من مجموع المباراتين إلى الدور الثالث لمواجهة الفائز من سيراليون وزامبيا فى الجولة الأخيرة المؤهلة للدورة المجمعة والتى تقام فى المغرب ويتأهل منها الثلاثة الأوائل الى الأولمبياد.
وكانت القرعة قد جنبت المنتخب الأوليمبي المصري اللعب فى الدور التمهيدي بينما تأهل ايسواتني على حساب بتسوانا، وشهدت الأيام الماضية اجتماعات مكثفة للكابتن محمد بركات مع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة البرازيلى ميكالي المدير الفني للترتيب للمعسكر المقبل.