شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة فلامبو البوروندى تصل اليوم استعدادا لمواجهة الزمالك فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مندوب نادى الزمالك اليوم الجمعة، بعثة فريق فلامبو البوروندى التى ستصل مصر، من أجل مواجهة الزمالك فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا.

وسيخوض الفريق البوروندى مرانا استشفائيا اليوم الجمعة، على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب بالإسكندرية، على أن يخوض المران الأخير على استاد برج العرب، الذى سيستضيف المباراة نظرا للإصلاحات التى تتم فى استاد القاهرة الدولى، مما جعل المباراة تنقل إلى استاد برج العرب.

وأكد جوني نيونسابا، نائب رئيس نادى فلامبو البوروندي، أنهم وافقوا على لعب مباراتي الزمالك بدوري أبطال أفريقيا في مصر، قائلا: "لا يوجد لدينا ملعب مصدق عليه من الاتحاد الأفريقي في بوروندي، لذلك نفضل اللعب في مصر وتم الاتفاق، والزمالك ناد كبير في إفريقيا، ولِمَ لا نهزم الزمالك كما هزمنا الاتحاد الليبي؟".

وصعد الزمالك إلى دور الـ32 بعد تغلبه على نظيره إيلكت التشادي، فى الدورى التمهيدى حيث فاز عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين، ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا.

وتأهل فريق فلامبو دي سنتر البوروندي إلى دور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بمجموع المباراتين، حيث حقق الفوز ذهابًا 1-0 في تنزانيا، والخسارة إيابًا 2-1 في ليبيا.