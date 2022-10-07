شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون راحة 24 ساعة قبل انطلاق المرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، راحة سلبية للاعبي الفريق لمدة 24 ساعة، وذلك عقب مواجهة مالية كفر الزيات في المباراة الودية الخامسة التي أقيمت بمعسكر الأسكندرية التي تجمع الفريقين، في إطار استعدادات ذئاب الجبل لانطلاقة الموسم الجديد.

وكان المقاولون قد فاز في الودية الأولى على كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف، ثم فاز على بتروجت في الودية الثانية بنتيجة 3/2، قبل أن يفوز على حرس الحدود في الودية الرابعة بهدفين مقابل هدف، وأخيرا فاز على الحمام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومن جانبه أكد شوقي غريب المدير الفني على أهمية المباريات الودية في تجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد غدا السبت بالجبل الأخضر والتي تشهد مباراتين وديتين أمام انبي ثم طلائع الجيش ليكون بعدها الفريق جاهزا للدوري الممتاز.