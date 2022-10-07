شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يواجه المحلة وديًا الأحد استعدادا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفريق لحرس الحدود بقيادة أحمد أيوب، من نظرائهم في غزل المحلة، على خوض مباراة ودية بين الفريقين، الأحد المقبل، استعدادا للدوري المصري الممتاز، والمقرر انطلاقه يوم 18 من الشهر الجاري.

من ناحيته أبدى محمد مكى المدرب العام للفريق الاول لكره القدم بنادي حرس الحدود سعادته والجهاز الفني والاداري بقيادة أحمد أيوب بإقامة المعسكر التدريبي المغلق الذي استضافه فندق واستاد حرس الحدود بالمكس.

وقال أيوب في تصريحات لليوم السابع: "تحققت خلال المعسكر كل الإفادة الفنية والتجانس بين الجميع، ولعب الفريق خلال المعسكر اربع لقاءات أمام أندية كبيرة ومحترمة وهي القناة وسموحه وانبي والمقاولون العرب.

وواصل مكي: " النتائج لم تكن ايجابيه كما نرجوها لكن هناك مكاسب فنية كبيرة على مستوى ارتفاع المستوى الفني والبدني للاعبين واكسابهم الخبرات والاحتكاك اللازم قبل انطلاق المسابقة".

وأتم المدرب العام للحرس تصريحاته: "خلال اداء هذه اللقاءات وقفنا على كثير من الايجابيات والسلبيات في الفريق، تزامنا مع اقتراب انطلاق الموسم".